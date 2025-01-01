Для тих, хто прагне вдосконалювати свої знання

Цими днями відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Персоналізований підхід до лікування захворювань внутрішніх органів — погляд експертів різних спеціальностей», яка об’єднала лікарів різних спеціальностей з Рівненщини, Волині, Львівщини та м.Києва.
Організатори заходу БПР: КЗВО "Рівненська медична академія" та Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка. До вітального слова долучилися заступник директора департаменту - начальник управління розвитку медичної допомоги Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення РОДА Тетяна Мельник та проректор з наукової роботи КЗВО "Рівненська медична академія" Oksana Shtrimaitis. Модератором та головою оргкомітету конференції виступила кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, головний позаштатний спеціаліст з терапії Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненської ОДА Вікторія Підлісна. Вона забезпечила високий рівень організації та конструктивний діалог між учасниками.
Захід став важливою платформою для обміну досвідом, обговорення сучасних підходів до лікування та впровадження принципів персоналізованої медицини у щоденну клінічну практику. Особлива увага була приділена міждисциплінарній взаємодії, що дозволяє досягати більш ефективних результатів у діагностиці та лікуванні пацієнтів.
Конференція була орієнтована на лікарів усіх спеціальностей і стала корисною для кожного, хто прагне вдосконалювати свої знання та застосовувати сучасні підходи у професійній діяльності.