Зеленський про Трампа: Не бачить іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення ЗСУ з Донеччини

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп та його команда задля припинення війни може тиснути на Україну щодо територіальних поступок та вимагати виведення українських військ із власних територій.
Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню Axios
Деталі: За словами президента, останні перемовини української делегації зі спецпосланцями Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – у Маямі не принесли жодних результатів.
Глава держави заявив, що після завершення конфлікту з Іраном американська адміністрація відновить тиск на Україну, аби примусити до територіальних поступок заради завершення війни з Росією.
Пряма мова: "Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки".
Деталі: Крім того, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Зеленський повідомив, що Росія повністю підтримує Іран. Москва передає Тегерану супутникові знімки військових баз США та ділиться оперативним досвідом використання безпілотників.
