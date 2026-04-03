Дієтологи назвали найкращий ранковий напій для очищення судин

Одним з найкращих засобів для підтримки здоров’я судин та серця є так зване “золоте молоко”. Тобто молоко, в яке потрібно додати трішки куркуми, що зробить напій яскраво-жовтим.
Основна користь від напоюВін зміцнює імунітет. Це корисно протягом усього року, але особливо взимку та на початку весни, коли застуди дуже часто зустрічаються, тому легше щось “підхопити”.
Також молоко з куркумою ефективно діють проти запалень. Власне, саме через них у вас часто “крутить” коліна на погоду, бо є якісь запалення в суглобах або кістках.
Куркумін, який є в спеції, чудово працює проти “поганого” холестерину та покращує еластичність судин. А тому ви з часом помітити, що тиск стабілізувався.
Також напій з куркумою корисний для мозку і травлення. Причому особливо це корисно в похилому віці, бо завдяки куркумі можуть зменшуватися прояви та ризики появи вікових проблем.
Як правильно зробити напійПотрібно підігріти молоко, щоб воно було теплим, але не гарячим. Якщо це домашнє молоко, то можна його спершу закип’ятити, потім охолодити до комфортної температури. Потім додайте куркуму та перець.
Так, перець тут обов’язковий. Його треба буквально дрібка, щоб куркумін зміг засвоїтися організмом. А якщо у вас нежирне магазинне молоко, то також додайте шматочок масла, бо жир також треба для засвоювання.
Якщо немає молокаУ цьому випадку добре працює класика: тепла вода з лимоном та імбиром. Імбир і лимон покращують метаболізм, також дуже корисні проти запалень та навіть допомагають розщеплювати жир.
На судини й серце такий напій теж впливає дуже добре. Плюс тут немає зайвих калорій, бо “золоте молоко”, хоча і корисне, але помітно більш калорійне, ніж звичайна тепла вода.
До речі, про воду. Вона має бути саме теплою, а не гарячою! Висока температура просто прибере всю користь, яку можуть дати лимон та імбир. А ще для стравоходу та шлунку це недобре.
