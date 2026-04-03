Україна зменшує залежність від США через співпрацю з країнами Близького Сходу: нардепка розповіла деталі

"Мені здається, що Дональд Трамп просто не розуміє, що перемогти зараз у цій війні з Іраном він не зможе, якщо не буде перемоги в Україні. Тому що це два фронти однієї війни, війни проти зла. Це просто гуртує Європу і навіть, коли ми кажемо про НАТО, воно, можливо, буде європоїзуватися. На жаль, це такий, знаєте, дуже такий критичний інфантилізм, він шкідливий дуже сильно для світу. Це дуже недоречна справа інколи взагалі щось коментувати заяви адміністрації цього президента і президента Трампа", — пояснила Юринець.

"Україна є контрибутором безпеки вже не лише зі східного фронту НАТО і в Європі, а Україна показала свою спроможність і можливості. Україна є рішенням, а не проблемою. Найголовнішими нашими дипломатами є сили оборони. Лідерство України з точки зору розуміння процесів і технологічної війни сьогодні є фактично безапеляційним", — зауважила професорка.

"Всі підписані безпекові угоди з близькосхідними монархіями це є відповідь. В цих близькосхідних монархіях є те, що нам потрібно. Це ресурс. Це коли ми кажемо диверсифікацію ризиків ресурсу грошей, ми можемо їх знайти тільки через те, що в нас є досвід, компетенція, технологія. Світу показали те, що якщо ти дружиш з Російською Федерацією рано чи пізно в тебе буде біда. І ця війна в Ірані показала, що Україна якраз буде бажаним партнером на перспективу", — підкреслила Юринець.

"Єдиним, хто може на це впливати, це є Конгрес. Це є те, що заява про вихід з НАТО, яку зробив Дональд Трамп, фактично була заперечена двопартійним форматом конгресменів і сенаторів", — сказала Юринець.

Україна активізує співпрацю з країнами Близького Сходу, намагаючись зменшити залежність від політичних змін у США. Такий підхід стає відповіддю на суперечливу політику Дональда Трампа.Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповіла народна депутатка України VIII скликання, ексголова української делегації у ПА НАТО, професорка Національного університету "Львівська політехніка" Оксана Юринець.Юринець зазначила, що риторика Трампа, який критикує допомогу Україні та заявляє про її недоцільність, є суперечливою і часто змінюється. На її думку, він не до кінця усвідомлює, що перемога України є важливою складовою глобального протистояння, зокрема й у контексті інших конфліктів, таких як ситуація з Іраном.Експертка наголосила, що непередбачуваність заяв чинної адміністрації США підриває довіру всередині Альянсу. Риторика Трампа щодо припинення підтримки України та можливого виходу з НАТО створює вакуум лідерства, який Європа намагається заповнити власними силами.Попри критику з боку Трампа, Україна довела свою спроможність бути не лише отримувачем допомоги, а й ключовим елементом стабільності не тільки в Європі, а й на Близькому Сході. Сили оборони України сьогодні фактично диктують технологічний порядок денний сучасної війни.Юринець підкреслила, що впливати безпосередньо на позицію Трампа Україна не може, тому варто шукати альтернативні шляхи — зокрема через співпрацю з іншими партнерами, включаючи країни Близького Сходу, які володіють необхідними ресурсами. Україна пропонує свій унікальний бойовий досвід і технології в обмін на фінансові та енергетичні ресурси, що дозволяє зменшити залежність від політичних коливань у США.Вона зазначила, що єдиним реальним механізмом стримування ізоляціонізму Трампа залишається Конгрес США, де зберігається двопартійна підтримка України та НАТО. Водночас Європа вже почала переформатовувати свої оборонні замовлення, орієнтуючись на власне виробництво та нові коаліції.На її думку, майбутні вибори до Конгресу в листопаді можуть суттєво змінити розклад сил і вплинути на політику адміністрації Трампа щодо України."Апостроф" повідомляв, що зацікавленість країн Балтії у військових гарантіях від України продиктована реальними планами РФ щодо гібридних і прямих атак на Естонію, Литву та Латвію. Після завершення війни Україна володітиме унікальним контингентом, здатним стати основою європейської стабільності.Президент Володимир Зеленський заявив про активізацію роботи з державами Близького Сходу та Затоки, наголосивши на глобальному значенні стабільності в цьому регіоні.Досвід України у застосуванні морських дронів та протидії безпілотним системам може стати корисним для партнерів під час розблокування Ормузької протоки. Українські військові вже тривалий час діляться своїми напрацюваннями з союзниками, зокрема щодо морської піхоти, систем ситуаційної обізнаності та дій у морі.Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візитів до країн Близького Сходу домовлявся й про продаж морських дронів, а українські військові ділилися досвідом розблокування морських шляхів у Чорному морі.