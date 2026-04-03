У військовій частині виявили 2 тисячі непридатних до служби. Призначено перевірки

Війна з московитами 06-кві, 2026, 07:549 prov 2
До аналізу ситуації залучені Міноборони та командування Сухопутних військ.
В одній з військових частин України виявлено масове порушення: туди потрапили близько 2 тисяч осіб, які, ймовірно, є непридатними до служби за станом здоров'я.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила Військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

2 тисячі непридатних у військовій частині: що сталося

В одній із військових частин триває масштабна перевірка через масове прибуття мобілізованих, які, за попередніми даними, непридатні до служби. Ця ситуація стосується близько 2 тисяч осіб, зазначила Ольга Решетилова.

Через складність ситуації до процесу залучили представників Міністерства оборони та командування Сухопутних військ, щоб з'ясувати, на якому саме етапі стався системний збій.

"Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?", – пояснила вона.

Військовий омбудсмен наголосила, що цей випадок неможливо просто констатувати як факт, адже йдеться ппро мобілізацію двох тисяч непридатних до служби людей.

"Питання в тому, як це стало можливим в принципі", – додала вона.

Нагадаємо, військовий омбудсмен має право призначати перевірки, а його рішення – обов'язкове до виконання, а головне завдання – реагування на скарги військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом у грудні 2024-го.
