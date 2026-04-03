Дипломатичний прорив у Дамаску: Зеленський провів переговори у тристоронньому форматі

Головна / Політика 06-кві, 2026, 08:01
Зеленський зустрівся з президентами Сирії та Туреччини.
Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч у тристоронньому форматі: Україна-Сирія-Туреччина в Дамаску 5 квітня, де він перебуває з офіційним візитом.
"Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки", - зауважив Зеленський.
За його словами, сторони обговорили ряд ключових питань - від безпекових та оборонних на тлі подій в Ірані до співпраці з Україною в сері інфраструктури та енергетики. 
"Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей", - повідомив Зеленський.
Напередодні, 4 квітня,  Володимир Зеленський перебував із візитом у Туреччині, зокрема у Стамбулі, де зустрічався з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Також український президент мав зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.
