Дипломатичний прорив у Дамаску: Зеленський провів переговори у тристоронньому форматі

"Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки", - зауважив Зеленський.
За його словами, сторони обговорили ряд ключових питань - від безпекових та оборонних на тлі подій в Ірані до співпраці з Україною в сері інфраструктури та енергетики.
"Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей", - повідомив Зеленський.
Напередодні, 4 квітня, Володимир Зеленський перебував із візитом у Туреччині, зокрема у Стамбулі, де зустрічався з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Також український президент мав зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.