Ексголову медзакладу на Рівненщині судитимуть за службову недбалість, що завдала майже 3 млн грн збитків бюджету

Колишнього головлікаря звинувачують у незаконному встановленні надбавок працівникам медзакладу, що перевищували встановлені колективним договором норми.
Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексочільника медзакладу, якому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Слідством встановлено, що будучи головним лікарем, обвинувачений підписав 5 наказів, якими окремим працівникам закладу встановлено надбавки до 150% від посадового окладу. При цьому, згідно з Колективним договором такі виплати не могли перевищувати 50%.
Працівники медзакладу, зрештою, отримали від 46 000 до 380 000 грн надбавок, а обласний бюджет втратив майже 3 млн грн.
Для відшкодування завданих збитків суд, за клопотанням прокурора, наклав арешт на майно обвинуваченого, а медзаклад вже звернувся з позовом про їх компенсацію.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ та УСБУ в Рівненській області.
Експосадовцю загрожує до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.