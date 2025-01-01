Допоміг уникнути податків на 1,5 млн грн — судитимуть експодатківця з Чернівецької області

Державне бюро розслідувань викриває правопорушення у сфері наповнення бюджету та притягує до відповідальності посадовців, які зловживають службовим становищем.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього посадовця Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, протягом трьох років він допомагав знайомим підприємцям уникати сплати податків.
Слідчі встановили, що посадовець змінював дані в податкових деклараціях так, щоб порушення не потрапляли до обліку. У результаті 11 підприємців систематично не сплачували єдиний податок.
Через такі дії бюджет недоотримав близько 1,5 млн гривень.
Чоловіка звільнили з посади. Вину він не визнає.
Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
За цією статтею загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та штраф.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.