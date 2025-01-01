Кремлівська система дала тріщину після атак України: в ISW фіксують "бунт" усередині РФ

Війна з московитами 21-кві, 2026, 09:479 prov 518
Український удар по Туапсинському НПЗ став черговим свідченням того, що російська система захисту критичної інфраструктури продовжує руйнуватися під тиском регулярних атак. Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті зазначає, що російські сили знову не змогли запобігти ураженню одного з ключових елементів паливної логістики на півдні РФ.

Атака українських дронів та її наслідки

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 20 квітня українські підрозділи вразили нафтобазу, розташовану на території Туапсинського нафтопереробного заводу. Геолокаційні відео, зняті вранці того ж дня, підтвердили масштабну пожежу, яка охопила промислову зону.
Влада Краснодарського краю була змушена публічно визнати факт удару та загоряння, хоча деталі інциденту намагалася мінімізувати.
Аналітики ISW підкреслюють, що атака на Туапсе - не поодинокий випадок, а елемент системного тиску на російську військову та енергетичну інфраструктуру. За останні тижні під ударами опинилися різні об’єкти, що забезпечують транспортування, зберігання та експорт нафтопродуктів:
  • Удари 5–6 квітня - термінал Шесхаріс і фрегат Адмірал Григорович біля Новоросійська.
  • Удари 8–11 квітня - нафтоперекачувальна станція у Кримську.
  • Удари 15–16 квітня - порт Нафтоекспорт і нафтобаза в Туапсе.
  • Удари 17–18 квітня - станція в Тихорецьку.
  • Удари 18–19 квітня - морський порт у Єйську.
ISW наголошує, що така послідовність ударів створює для РФ значні логістичні розриви, які неможливо швидко компенсувати.
На цьому тлі губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко вже оголосив про власні ініціативи з посилення регіональної ППО, фактично визнаючи, що централізована система не справляється.

Внутрішня напруга в російських регіонах

Серія атак спричинила помітне загострення риторики всередині РФ. Пропагандистський канал Царьград різко розкритикував керівництво Краснодарського краю, звинувативши його у приховуванні реального масштабу проблем та пріоритеті туристичного сезону над безпекою.
У публікаціях каналу йдеться про те, що місцева влада нібито надсилає до Москви "благополучні звіти", тоді як регіон регулярно потерпає від ударів і розливів нафти.

ППО РФ не справляється

За оцінкою ISW, російська протиповітряна оборона не здатна ефективно прикривати розгалужену мережу енергетичних і портових об’єктів. Велика територія та розосередженість інфраструктури створюють прогалини, якими користуються українські сили.
