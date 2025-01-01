Генератори для військових із «накруткою» у понад 18 млн грн — на Львівщині судитимуть командування частини та їхню спільницю

Державне бюро розслідувань протидіє зловживанням під час забезпечення Збройних Сил України, зокрема у сфері оборонних закупівель.Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира військової частини, начальника електротехнічної служби, начальника інженерної служби та цивільної особи, яка сприяла реалізації оборудки.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Слідство встановило, що восени 2022 року командир разом із цивільною спільницею організували закупівлю генераторів за завідомо завищеними цінами через підконтрольні фіктивні підприємства. До реалізації схеми вони залучили начальників служб частини, які оформлювали документи та забезпечували проведення закупівлі.
Цивільна учасниця створила фіктивні компанії, які не мали реальної діяльності, та закуповувала дешеве обладнання, видаючи його за якісні генератори. Попри це, військова частина уклала договори на постачання 152 генераторів на понад 31 млн гривень.
Встановлено, що ціни були штучно завищені більш ніж на 18 млн гривень.
Крім того, на момент закупівлі підрозділ уже мав достатню кількість генераторів, отриманих від благодійників, тому потреби в додатковому обладнанні не було.
Під час обшуків вилучено документи з ознаками фіктивності, фінансові матеріали та інші докази, що підтверджують реалізацію схеми.
Фігурантів затримали у липні 2025 року.
Командира та його спільницю обвинувачують в організації заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, начальників служб — у безпосередній участі в цьому злочині (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Заявлено цивільний позов щодо відшкодування збитків.
Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.