23 травня - День Героїв



Цьогоріч 23 травня минуло 88 років, як у Роттердамі вчинено смертельний напад на першого Голову ОУН полковника Євгена Коновальця.

Лідер українських націоналістів загинув у результаті добре спланованої спецоперації НКВД, якою безпосередньо керував Сталін.

23 травня 2024 року у Роттердамі ( Нідерланди, цвинтар Кросвейк) в статусі президентки Тинненського ліцею поклала квіти від навчального закладу до могили великого провідника українського національного руху - фундатора боротьби за становлення незалежної Української Держави - Євгена Коновальця.

Багато чула і вивчала про провідника українського націоналізму, але перебуваючи саме на місці поховання вразила не лише атмосфера, а й той факт, що могила Коновальця залишається у Роттердамі і має статус тимчасової, оскільки з 1938 року вона зберігається у вигляді спеціального намогильного підвищення, щоб останки не торкалися сирої землі, а в майбутньому (яке продовжується вже 88 років) прах полковника очікує на перепоховання в рідній землі. Тому труна технічно влаштована так, що при потребі її легко можна вийняти.