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Бійці ЗСУ, які обороняють село Мала Токмачка понад 1 500 днів, встановили національний рекорд

Війна з московитами 25-травня, 2026, 07:549 prov 431
Військові 118 окремої механізованої бригади ЗСУ потрапили до Книги рекордів України за безперервне утримання села Мала Токмачка Запорізької області протягом понад 1 500 днів.
Про це повідомили у самій бригаді.
Таким чином село Мала Токмачка стало одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни, який українські бійці безперервно контролюють уже понад 1 500 днів в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного та дронового пресингу.
У 118 ОМБр наголошують, що національний рекорд є лише фіксацією факту для історії. Головною ж нагородою для бійців залишається кожен збережений метр української землі.
«Честь і шана усім воїнам, усім підрозділам, які тримали і продовжують тримати рубежі в районі Малої Токмачки», — додали військові.
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