Таїсію Повалій засудили до 12 років тюрми з конфіскацією всього майна

Співачку Таїсію Повалій заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна; також державі передано майнові права на її музичні твори.Прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді, що колишня народна артистка України та екснардепка від забороненої "Партії регіонів" після 2014 року виїхала до РФ і систематично підтримувала державу-агресора. Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.28 травня Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув'язнення, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави.За матеріалами провадження, після Революції гідності Повалій проживає у Москві, де продовжує творчу діяльність і у 2023 році отримала громадянство РФ. Вона брала участь у концертах на підтримку так званої "СВО" та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з'являлася в російських пропагандистських медіа.У 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості на Київщині, транспортних засобів, зброї та майнових прав на 9 музичних творів. У 2025 році ці права офіційно зареєстровано за державою Україна.Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру співачці й колишній "регіоналці" Таїсії Повалій за колаборантську діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України в лютому 2024 року.