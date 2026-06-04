Зеленський знає від розвідки про плани РФ затягнути війну на 2027 і 2028 роки

Президент України Володимир Зеленський закликав російського лідера Володимира Путіна не продовжувати війну у 2027 та 2028 роках.
Джерело: Відкритий лист Зеленського до Путіна, опублікований на сайті Офісу президента веб-сайті 4 червня
Цитата: "Ми бачили розвідувальні звіти, які свідчать, що ви зараз розглядаєте плани продовження війни у 2027 та 2028 роках. Ми також знаємо, що ви сподіваєтеся, що балістичні ракети досягнуть для вас того, чого не вдалося досягти нічим іншим. Ви хочете ще глибше втягнути Білорусь у цю війну, і ми тепер змушені готуватися і до цього також.
Ми бачимо, що ви намагаєтеся щось організувати навколо Придністров'я. Ваші пропагандисти тим чи іншим чином погрожують кожній країні, що межує з Росією. Ви справді хочете пройти через усе це?"
Деталі: Зеленський зазначив, що за 26 років правління Путіна відносини між двома державами звелися до "виключно питань ударів і втрат", причому майже половину цього періоду Росія вела війну проти України.
Цитата: "Зараз переважна більшість українців позитивно оцінює те, що наші безпілотники дальнього радіусу дії завітали на відкриття вашого форуму в Санкт-Петербурзі, подолавши відстань понад 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей".
Деталі: Зеленський додав, що Україна часто чує, нібито війна "вигідна" Росії, але "не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції у Валдаї чи вашого параду в Москві".
Цитата: "Але тепер ми всі бачимо, що росіяни нарешті починають відчувати себе все менш комфортно з цією реальністю – з тим фактом, що війна приносить Росії дедалі більше негативних наслідків.
Їм не подобаються наші дрони та ракети.
Їм не подобається дефіцит бензину та постійно зростаючі ціни.
Їм не подобаються постійні обмеження.
Їм не подобається ваш намір розпочати другу хвилю мобілізації, щоб розширити війну в іншому напрямку в Україні або використати її проти інших країн, що межують з Росією.
Їм не подобається той факт, що кінця вашій війні не видно."
Деталі: Зеленський також написав, що ресурси Росії скорочуються і що вона не матиме "достатньо грошей чи політичного капіталу, щоб і далі купувати лояльність росіян" як це робилося протягом 26 років.
Контекст: У своєму відкритому листі від 4 червня Зеленський запропонував Путіну призначити дату зустрічі для припинення війни.
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