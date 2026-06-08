Зеленський розкрив подробиці зустрічі з лідерами Франції, Британії та Німеччини

Джерело: допис Зеленського у соцмережах
Деталі: Президент подякував Кіру Стармеру, Емманюелю Макрону та Фрідріху Мерцу за підтримку. Зеленський зазначив, що зустріч відбулась у форматі Е3 – Україна.
Пряма мова: Поінформував про ситуацію на полі бою та російські втрати. Вже п?ять місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових.
Важливо, що наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів: Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист і від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста й громади".
Деталі: За його словами, обговорили також можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі.
"Для України завжди було пріоритетом, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними. Дякую Британії, Франції та Німеччині за підтримку й готовність допомагати. Домовилися, що команди попрацюють над наступними кроками", – додав Зеленський.
Що передувало:
- Зеленський 7 червня повідомив, що прибув до Великої Британії, де зустрінеться з британським прем'єром Кіром Стармером, а також президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
- Згодом ЗМІ повідомили про завершення зустрічі.
- Після цього лідери Британії, Франції та Німеччини і президент України Володимир Зеленський у спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили 5 умов для справедливого миру.