Колишній голова Верховного Суду Князєв пішов на угоду і отримав 5 років тюрми

08 червня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду. Його викрито у травні 2023 року на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Джерело: повідомлення САП
Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна.
Вироком ВАКС ексголову Верховного Суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Покарання:
- 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки;
- конфіскація квартири та будинку;
- конфіскація понад 200 тис. доларів США особистих заощаджень;
- спецконфіскація 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.
Крім того, за згодою сторін ексголова Верховного Суду спрямує на підтримку Збройних Сил України через БФ «Повернись живим» 1 104 600 доларів США.
Наголошуємо, що угода про визнання винуватості – це реальний і дієвий механізм досягнення правосуддя. Це не відкуп і не спосіб уникнення відповідальності, як іноді помилково вважає суспільство, а свідомий крок задля прагматичного балансу інтересів держави та правосуддя.
Цей інструмент перетворює кримінальний процес на ефективну систему, завдяки якій держава швидко отримує конкретний результат. Кейс щодо колишнього Голови Верховного Суду наочно демонструє: інститут угод – це не теоретична конструкція, а безальтернативна необхідність для країни у стані війни. Держава просто не має права витрачати дорогоцінний час та дефіцитні ресурси на нескінченні процеси.
Судовий розгляд цієї справи по суті розпочався ще у серпні 2024 року. Фактично минуло два роки – да роки без остаточного рішення. Угода ставить крапку в цьому тривалому процесі: топпосадовець офіційно визнав свою провину, його винуватість доведено, він отримав реальне покарання.
Крім того, завдяки угоді держава отримала потужний економічний ефект: бюджет країни поповнився на 2 554 300 доларів США. Це понад 113 млн гривень! Сьогодні, коли країна виборює своє виживання, ці кошти конвертуються в реальну зброю, дрони чи фінансування соціальних виплат.
Угода – це не прощення. Це свідомий крок, який забезпечує головний принцип правосуддя – невідворотність покарання тут і зараз.