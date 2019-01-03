Mr. Playwood и вселенная деревянных игрушек: история одного конструктора

Команда проекта «Всеосвіта» решила поделиться со своими читателями отличной новостью! Мы поучаствовали в качестве фокус-группы в уникальном мероприятии от конструктора Mr. Playwood. В этой статье мы поделимся с вами незабываемыми впечатлениями, оставшимися после презентации.
Mr. Playwood – современный 3D-пазл, который покорил миллионы людей по всему миру! Он отлично подходит для взрослых и детей! В зависимости от предпочтений человека, можно подобрать любую конструкцию:
Механический единорог;
Трещотка;
Глобус;
Копилка-улитка;
Слон;
Микроскоп;
Тауэрский мост;
Ружье;
Жабка;
Пешеходный мост.
Разнообразие украинского рынка игрушек
На полках современных магазинов найти игрушку на любой «цвет и вкус» и не составит труда. Пластмассовые, железные, деревянные, мягкие и пластичные – даже самый избалованный ребенок сможет найти что-то по душе. На данный момент наиболее распространенными критериями являются экологичность, безопасность и качество. Даже в недорогом ценовом сегменте можно найти товары, соответствующие вышеперечисленным запросам.
История бренда «Мистер Плэйвуд»
Создателями бренда стали Гарик Корогодский и Александр Прасол. Уникальной «фишкой» бренда является то, что за каждой игрушкой стоит своя «сказочная история». На данный момент в коллекции игрушек «Мистер Плэйвуд» насчитывается 11 моделей. Завод по производству товара находится в Харькове. Создатели конструктора очень трепетно и бережно относятся к созданию творений. На разработку и утверждение каждой детали уходит от 3 месяцев и выше. Разработчики игрушек «Мистер Плэйвуд» придерживаются принципа «Качества решает» или «Лучше меньше да лучше». Бренд начал свое существование с 2016 года.
То, чем «Мистер Плейвуд» покориил детей и взрослых
Оригинальность задумки;
Экологически чистые материалы – дерево;
С помощью конструкторов можно развивать, память, логику, мелкую моторику рук, пространственное мышление;
Продуманность конструкции предусматривает в игрушке подвижность деталей;
Возможность окунуться в мир сказки и почувствовать себя частью чего-то большего и невероятного!
«Всеосвіта» побывав на невероятной презентации игрушек от бренда «Мистер Плэйвуд», осталась под впечатлением от авторов, разработчиков бренда и самого конструктора! Популярность, достигнутая «Мистером Плэйвудом», это результат долгой, кропотливой, добросовестной работы создателей игрушек. Команда «Всеосвіти» искренне желает развития и процветания бренду «Мистер Плэйвуд»!