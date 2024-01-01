Україна може закінчити війну на вигідних умовах, але є нюанс, — iRozhlas

Задля дострокового закінчення війни на вигідних умовах Україні доведеться здійснити наступ у 2025 році. Київ після торішнього невдалого наступу має переконати західних союзників збільшити свою матеріальну підтримку.
Як повідомляє видання iRozhlas, Україна може досягти цього, показавши союзникам реалістичну військову стратегію з чіткими цілями. Відповідну ідею висловив в аналізі для американського журналу Foreign Affairs колишній радник Білого дому з питань безпеки Александр Віндман.
Екс-посадовець наголосив, що українська стратегія має бути зосереджена на утриманні оборони, завданні постійних втрат на російській окупаційній армії на полі бою та розширенні територіального контролю хоча б в одному напрямку. Інакше, за його словами, є ризик, що Москва виграє війну на виснаження.
Так, у випадку успіху українських атак російська влада може почати переговори про припинення вогню до кінця літа 2025 року, але для цього Києву потрібна допомога Заходу. Віндман додає, що здатність і готовність союзників допомагати далі залежатиме від результатів президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Він наголосив, що у разі перемоги Камали Гарріс її адміністрація збереже підтримку, яку обіцяв Україні чинний президент Джозеф Байден, адже США під його керівництвом принципово зацікавлені в поразці Москви.
Втім, перемога республіканця Дональда Трампа може бути дуже небезпечною для України, вважає Віндман. Трамп, ймовірно, очолить ізоляціоністську адміністрацію. Це може припинити будь-яку підтримку Києва з боку Вашингтона та відключитися від європейської безпеки. Проте, незалежно від результату виборів у США, Україна має готуватися до свого наступу вже зараз, і певним чином вона це робить. Наразі Київ вклав значні ресурси у виробництво дронів, які виявилися корисними, адже змогли завдати ураження російському флоту у Чорному морі, а ударні безпілотники великої дальності кілька разів істотно пошкоджували або знищували російську військову та допоміжну інфраструктуру.
Зокрема, крім іншої військової техніки, важлива також мобілізація солдатів. За словами Віндмана, Україна точно може призвати приблизно 300 000 чоловіків, яких вона потребує, без серйозного погіршення економіки країни.
"Новобранці знадобляться як для поповнення підрозділів, виснажених втратами на полі бою, так і для створення нових формувань", — зауважив він.
Віндман наголосив, що ключовим фактором є обслуговування наявної військової техніки. Поки що Сполучені Штати вперто опираються укладенню контрактів з американськими оборонними компаніями, які б проводили ремонт безпосередньо на українській території. За його словами, одною з причин цих побоювань — це реакція Москви, адже це може бути сприйнято, як ескалацію. Американська влада також побоюється за безпеку своїх працівників.
"Наразі працює від 30 до 40 відсотків українського обладнання. Якби Вашингтон скасував обмеження, ця частка могла б зрости до 90%", — наголосив він.
Втім, наступного року Україні доведеться провести хоча б незначний наступ, використовуючи менші запаси європейської техніки та витягаючи якомога більше матеріалів вітчизняного виробництва. У випадку, якщо Гарріс переможе на президентських виборах та збереже чи навіть розширить підтримку США, Україна може націлитися на значні військові досягнення до кінця 2025 року.
"Чи призведе наступний етап військової кампанії України до міцної позиції за столом переговорів з РФ, чи призведе до замороженого конфлікту, чи навіть до небезпечної ескалації, зрештою може залежати від вибору американських громадян на президентських виборах", — підпив підсумок Віндман.
Нагадаємо, що новий генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте також зауважував, що Україна залишатиметься його пріоритетом. Іншими пріоритетами, за його словами, стануть стримування й оборона Альянсу.
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