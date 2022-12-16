Президенстська адміністрація США пропонує Конгресу надати Україні додаткові $38 млрд, – Салліван

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джозефа Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже $38 млрд. Про таке Салліван зазначив у інтерв’ю, яке цитує Голос Америки.

(українці, – ред.)наголосив радник Білого дому з питань нацбезпеки.Салліван також додав, що адміністрація президента США Джо Байдена робить усе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність.Саме тому вона звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже $38 млрд на військову підтримку і гуманітарну допомогу.