Президенстська адміністрація США пропонує Конгресу надати Україні додаткові $38 млрд, – Салліван

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джозефа Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже $38 млрд. Про таке Салліван зазначив у інтерв’ю, яке цитує Голос Америки."Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою. І якщо і коли дипломатія дозріє, вони (українці, – ред.) опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів", – наголосив радник Білого дому з питань нацбезпеки.
Салліван також додав, що адміністрація президента США Джо Байдена робить усе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність.
Саме тому вона звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже $38 млрд на військову підтримку і гуманітарну допомогу.
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