США найближчими місяцями планують виділяти Україні 1,5 млрд доларів щомісяця – Держдеп

Головна / Війна з московитами 14-июн, 2022, 13:119 prov 2

Перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган заявив, що США мають намір спрямовувати Україні близько 1,5 мільярда доларів на місяць для підтримки роботи уряду.

“Ми вже виділили один мільярд доларів на ці потреби через різні механізми… Ми маємо намір спрямовувати ще близько 1,5 мільярда доларів щомісяця впродовж 4-5 місяців”, – розповів чиновник.

Він зазначив, що пряма підтримка керівництва України є одним із пріоритетів адміністрації президента Джо Байдена. США, за словами Хогана, мають враховувати “середньострокову та довгострокову перспективи”, а зараз зусилля потрібно спрямувати на забезпечення роботи українського уряду.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ хотів би одержати від Заходу 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

За даними видання The Wall Street Journal, із січня Вашингтон виділив на підтримку України 54 млрд доларів, що більше, ніж “будь-якій іншій країні, зокрема, якщо враховувати допомогу, спрямовану в Афганістан у розпал військового втручання США”.