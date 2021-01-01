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ЗСУ розбили величезне угруповання росіян, яке мало йти на Київ – ОП

Головна / Війна з московитами 07-мар, 2022, 14:289 prov 0
Між Харковом та Сумами формувалося величезне угруповання військ Росії, яке мало йти на Київ. Його більше немає, заявив в ефірі марафону українського каналу радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
Пряма мова Арестовича: "Розчинили між Харковом та Сумами величезне оперативне угруповання. Його тепер немає. Частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, частково відійшло та зализує рани.
"Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга. Ми їх потихеньку, як салямі, з'їмо".
Деталі: Арестович додав, що оперативні можливості РФ дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів, якщо не штурмів взагалі.
За словами радника, за останню добу російські війська практично не просунулися, а за 10 днів не пройшли маленькі передмістя, як Буча та Гостомель.
news.liga.net.
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