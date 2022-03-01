Українські військові закріпилися на околиці Горлівки — Арестович

"Більша частина наших військ утримують свої позиції. Одна з бригад просунулась на околиці Горлівки та зараз там закріпляється. Вперше на сьомий день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю що це не останній контрнаступ і скоро прийде час коли ми будемо звільнювати наші землі", — повідомив Олексій Арестович.Додав що на полі бою наступ психологічний переломний момент. Противник здається в полон, кидає свою техніку, а, бо пересувається в бік кордону. Супротив чинять лише організована маса які керуються Генералами РФ і котрі ще не потрапляли під вогонь української авіації та артилерії.