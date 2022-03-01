У Сумській області з'явився "Байрактар": безпілотник знищив танки і гради

У Сумській області з’явився перший ударний безпілотник "Байрактар".
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Він завдав точкового удару по колонах російської техніки. "Перший такий приклад - це було знищено близько 100 танків, близько 20 Градів, бензовози та бронетехніку", - зазначив він.
За словами голови регіону, очікують на прибуття ще кількох "Байрактарів", а також європейських конвоїв із захистом для військових: раціями, тепловізорами.
Втрати росіян, які воюють проти України:За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
- ТСН.