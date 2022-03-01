У Сумській області з'явився "Байрактар": безпілотник знищив танки і гради

Втрати росіян, які воюють проти України:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

ТСН.

У Сумській області з’явився перший ударний безпілотник "Байрактар".Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.Він завдав точкового удару по колонах російської техніки. "Перший такий приклад - це було знищено близько 100 танків, близько 20 Градів, бензовози та бронетехніку", - зазначив він.За словами голови регіону, очікують на прибуття ще кількох "Байрактарів", а також європейських конвоїв із захистом для військових: раціями, тепловізорами.За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати: