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У Сумській області з'явився "Байрактар": безпілотник знищив танки і гради

Війна з московитською нечистю / Україна і світ 01-мар, 2022, 11:389 prov 0
В області з'являться ще кілька безпілотників.
У Сумській області з’явився перший ударний безпілотник "Байрактар".
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Він завдав точкового удару по колонах російської техніки. "Перший такий приклад - це було знищено близько 100 танків, близько 20 Градів, бензовози та бронетехніку", - зазначив він.
За словами голови регіону, очікують на прибуття ще кількох "Байрактарів", а також європейських конвоїв із захистом для військових: раціями, тепловізорами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300
  • ТСН.
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