В Україні можуть дозволити множинне громадянство

Головна / Актуально 10-янв, 2022, 10:519 prov 324

Конституція України забороняє українцям мати будь-яке інше громадянство. Хоча нелегально паспорти інших держав мають і чиновники, і депутати. Тож законне подвійне громадянство було однією із передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Видати українські паспорти діаспорі він пообіцяв одразу в день своєї інавгурації і незабаром подав відповідний законопроєкт до парламенту. Однак експерти розкритикували документ, і Верховна Рада його навіть не розглядала. У грудні 2021 року президент зробив другу спробу, зареєструвавши законопроєкт №6368. Що змінює цей документ і чи не суперечить Конституції України? Відповіді шукав Центр громадського моніторингу та контролю.

Президентський законопроєкт

Президентський законопроєкт вилучає норму з чинного законодавства про те, що добровільне набуття громадянства іноземної держави є підставою для втрати громадянства України. Під час послання до парламенту 1 грудня Володимир Зеленський заявив, що «вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою. Не просто людьми українського походження, а українського громадянства. Рівними українцями».

Згідно з документом, не можуть мати іншого громадянства, крім українського,офіційно визнані біженці чи отримувачі притулку в Україні, чинні та колишні військові-контрактники ЗСУ і Нацгвардії; особи, які мають посвідки на тимчасове проживання, мають значні заслуги перед Україною та інші категорії.

Законопроєкт передбачає, що умовою отримання українського паспорта є вихід із громадянства країни з переліку держав міграційного ризику (перелік таких країн формуватиме Кабінет міністрів України). Документ запроваджує декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України.

Відповідно до проєкту, не можуть отримати українське громадянство особи, які вчинили злочин проти людства чи геноцид; засуджені в Україні за вчинення тяжкого/особливо тяжкого злочину; вчинили в іншій державі діяння, визнане законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Окрім законопроєкту №6368, президент також зареєстрував низку пов’язаних документів, які забороняють особам із множинним громадянством брати участь у державному управлінні.

Переваги подвійного громадянства

Експерти, які підтримують президентський законопроєкт, вважають, що множинне громадянство має позитивні аспекти як для теперішніх громадян, так і для тих, хто хоче стати українцями. На їхню думку, множинне громадянство відкриває нові перспективи для навчання і пошуку роботи за кордоном, дозволяє вести міжнародний бізнес, дає більше можливостей для підприємницької діяльності та вільного пересування. Крім того, дозволяє трудовим мігрантам і діаспорі брати участь у політичному житті України, зокрема голосувати на виборах.

«Україна нарешті врегульовує питання з множинним громадянством, зокрема, буде видозмінена процедура, яка по суті дає можливість, в тому числі, українцям з діаспори отримувати громадянство України, не відмовляючись при цьому від іноземного», – зазначив депутат від «Слуги народу» Святослав Юраш.

Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив, що«українцю з двома паспортами легше стане займатися бізнесом або брати участь у місцевих виборах». Садоха вважає, що таким чином португальські українці зможуть допомагати Батьківщині, вибираючи прихильні до неї партії.

«Нарешті, «дозвіл» зберігати українське громадянство підсилює мотивацію не асимілюватися у країні проживання. Українці відчуватимуть себе потрібними Батьківщині», – зауважив Павло Садоха, але додав, що національні інтереси України повинні стояти на першому місці.

Ризики і небезпеки подвійних паспортів

Результати соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології свідчать, що 48% українців не підтримують ідею подвійного чи множинного громадянства в Україні. Тобто майже половина населення проти ініціативи президента.

Деякі експерти мають багато сумнівів щодо безпечності президентського законопроєкту і його відповідності Конституції. Наприкінці року 99 народних депутатів, зокрема з МФО «Розумна політика» та партії «Європейська солідарність», звернулися до Конституційного суду щодо роз’яснення поняття «єдиного громадянства».

Крім того, за словами експертів, у положеннях президентського законопроєкту є багато оціночних понять, які складно трактувати. Вони створюють невизначеність, якою можуть скористатися вороги держави.

Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає ініціативу Зеленського «технологічною ідеєю», як отримати додаткові голоси українців з-за кордону. Таку ж думку мають інші політологи.

«Скоріше за все, у влади є надія на електронне голосування. Якщо електронне голосування буде проводитись за кордоном, воно буде менш контрольованим. Думаю, електронне голосування за рахунок збільшення кількості виборців та неконтрольованих голосів, ймовірно, за планами влади має допомогти їй залишатись «біля керма»», – вважає політтехнолог Андрій Бодров. У відповідь влада заявляє, що діаспора не зможе голосувати на виборах двох країн одночасно.

Наразі дискусія триває. Якщо парламент не збереться позачергово, то розглянути запропонований президентом документ депутати зможуть не раніше кінця січня.