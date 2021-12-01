Президент подякував депутатам за схвалення закону про податки, який "збільшує плату за використання природних ресурсів України"."Тому я до 10 грудня внесу законопроєкт про економічний паспорт українця", - оголосив Зеленський.

За його словами, всі кошти у вигляді плати за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей, громадян України.

За словами президента, коли вони стануть повнолітніми, вони зможуть використати їх на здобуття освіти в Україні чи купівлі тут власного житла."Нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей, я їх вітаю", - додав президент під оплески депутатів.