«За» і «проти» легалізації медичного канабісу

Актуально 26-июл, 2021, 08:309 prov 0

Верховна Рада пішла на канікули, але перед цим встигла ухвалити та провалити кілька важливих законів. Так, 13 липня депутати відмовились легалізувати медичний канабіс. Законопроєкт підтримали 184 депутати за мінімально необхідних 226. Тож документ відправили на доопрацювання і планують повернутись до нього восени. При цьому як до, так і після голосування закон супроводжують гучні дискусії. Депутати і громадські активісти голосно сваряться у прямих ефірах, а важкохворі виходять на протести. Чому такий резонанс? Думки критиків і прихильників легалізації канабісу збирав Центр громадського моніторингу та контролю.

Сутність скандального закону

Законопроєктом №5596 пропонується дозволити тяжкохворим легально лікуватися медичним канабісом, бізнесу – вирощувати рослини для виробництва ліків, науковцям – досліджувати ці препарати.

Документ передбачає вирощування в Україні сортів лікарських конопель з низьким вмістом тетрагідроканабінолу (головного психоактивного компоненту канабісу), а саме від 0,2 до 1% у сухій масі. Ліки, вироблені на основі канабісу будуть у вигляді пігулок, олій, спреїв і пластирів.

При цьому легалізація передбачає жорсткий контроль. Видача ліків на основі медичного канабісу можлива лише за електронним рецептом, який дозволив би простежувати продаж таких ліків в аптеках. Планується запровадити електронний реєстр усіх препаратів на основі конопель. Будь-яка діяльність, пов’язана з обігом медичного канабісу має ліцензуватися, потрапляти під звітування та подання інформації контролюючим органам.

«Ми 100% не дозволимо цим законом використовувати канабіс не в медичних цілях. Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, матиме GPS трекер. Національна поліція зможе відслідковувати шлях від виробника до хворого. Це також буде контролюватися Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров‘я. Сподіваюся, що буде контроль громадськості», – пояснює голова медичного Комітету Михайло Радуцький.

Наразі ліки на основі медичного канабісу дозволені у понад 60 країнах світу. У 2017 році позитивний ефект від препаратів на його основі визнала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). За легалізацію медичних конопель виступає і українське Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Так само з вимогою ухвалити закон виступили понад60 громадських організацій України.

Аргументи «за»

Автори закону кажуть, що його головна мета – полегшити біль важкохворим. За різними оцінками, понад 2 мільйони пацієнтів в Україні потребують ліків на основі медичного канабісу. Такі препарати можуть послаблювати біль, викликаний епілепсією, онкозахворюваннями, хворобою Паркінсона, склерозами та посттравматичним синдромом. Для прикладу, у 4-річної Софійки з Києва складна форма епілепсії. Полегшити напади й усунити біль їй допомагає олія на основі канабісу, але в Україні вона заборонена. Тож законопроєкт також відомий як «закон для Софійки».

«Цей законопроєкт про ліки на основі медичного канабісу нічого спільного з ринком наркотиків не має. Ми говоримо зараз про ліки у формі олії, пігулок, які використовують важкохворі пацієнти. Це онкохворі, це пацієнти з хворобою Альцгеймера, хворобою Паркінсона, з епілепсією. Це паліативні пацієнти, ветерани з посттравматичним стресовим розладом). Всім цим хворим потрібні такі ліки», – наголошує одна з авторів закону Ольга Стефанишина.

Правозахисники кажуть, що в умовах заборони використання медичного канабісу важкохворі вимушені порушувати закон і купувати необхідні препарати нелегально. За словами правозахисника Дмитра Шерембея, Україна в рейтингу країн за доступністю знеболювальних перебуває нижче 100 місця, і половина знеболювальних купуються на чорному ринку.

«Чому депутати не проголосували? З однієї простої причини: вартість чорного ринку обороту цих препаратів в Україні – 10 млрд дол. Одна така баночка в Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії або в будь-якій країні Євросоюзу обійдеться від 12 до 18 євро. Цієї баночки вам може вистачити на місяць або на два. В Україні, купуючи таку баночку через Telegram-канал, ви заплатите від 100 до 150 дол. Контрабандисти наживаються на пацієнтах, і ті, хто курує чорний ринок, наживаються на цих пацієнтах», – обурюється експерт.

Аргументи «проти»

Табір критиків закону насамперед боїться занадто легкого доступу до канабісу і збільшення кількості наркозалежних. Противники легалізації ставлять під сумнів використання конопель для медичних цілей і не вважають, що для цього потрібен додатковий закон. Серед тих, хто найголосніше виступав в Раді проти, була лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Її аргументи такі: «Це закон не про медичну марихуану і не про допомогу хворим. Це закон про величезні кошти, бо замість хліба вони на наших чорноземах хочуть вирощувати наркотик».

Менш радикально, але відмовився підтримувати закон голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пояснивши, що наразі він має багато прогалин. Його головні претензії до документу стосуються розділу про виробництво ліків на основі канабісу.

«Цей закон був про гроші, про виробництво, а не про забезпечення людей знеболювальними. Якщо б там було збільшення переліку лікарських засобів, які можуть бути надані особам. Але це все ж таки більше про бізнес, а не про хворих людей», – сказав спікер.

Також депутати висловлювали думку, що слід суворіше прописати вимоги щодо вирощування, сертифікації обладнання, контролю за оборотом препаратів, тоді вони будуть згодні підтримати закон.

Усі учасники дискусії згодні в одному: легалізація медичного канабісу – це складна тема, якою легко маніпулювати. Тому дуже важливо, щоб ті, хто ухвалює рішення, були добре знайомі з темою і не займались популізмом.