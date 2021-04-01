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Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних: у світі це вперше

Актуально 30-мар, 2021, 17:459 prov 143
Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документу.
ДжерелоВР і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Вітаю українців з історичною подією. Ми - перша країна, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги. Ми створили світової кейс для побудови цифрового держави".
Деталі: Відповідний законопроєкт 4355 підтримали 302 народних депутата.
Згідно з даними у пояснювальній записці, закон почне діяти з 23 серпня і вносить наступні новації:
?? закріплює визначення термінів "е-паспорт", "е-паспорт для виїзду за кордон";
?? встановлює, що е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безкоштовно та можуть пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону та лінії розмежування з окупованими територіями.
 ?? передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.
Федоров також пояснив, що тепер можна використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими і не хвилюватися, якщо забув паперовий документ вдома. Завжди можна використовувати паспорт в додатку "Дія".
"Відкриття банківського рахунку онлайн, касові операції в банку, подорож поїздом або літаком всередині країни, заселення в готель, отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркеті", - перерахував Федоров зручності від е-паспорта.
Нагадаємо: Зараз цифрові паспорти (ID-картка та біометричний паспорт) – доступні в додатку "Дія".
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