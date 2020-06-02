Навіщо Україні закон про «ворів у законі»?

Проблема ув’язнення «злодіїв у законі»
Зазвичай «злодіями в законі» називають кримінальних авторитетів, які більшу частину життя провели у в’язниці. Вони обираються за «поняттями» кримінального світу і мають вплив як на волі, так і за ґратами. Кожен має свою організацію і збирає доходи від злочинів: квартирних і автомобільних крадіжок, контрабанди, наркоторгівлі. Крім того, вони впливають на правоохоронні та судові органи.
«Злодії в законі мають монопольне право на злочинну діяльність у своїх зонах впливу на певній території і у визначених галузях. На території України на сьогодні перебуває щонайменше 15 злодіїв у законі, 12 з яких є доларовими мільйонерами», – пояснює колишній начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін
У поліції кажуть, що притягнути до відповідальності «злодіїв у законі» вкрай складно. Адже вони не беруть участі у злочинах особисто, а лише керують. Тож часто справи проти кримінальних авторитетів розвалюються в судах через відсутність доказів їхньої причетності. Навіть якщо виконавців вдається посадити за ґрати, організатори залишаються на волі. За даними правоохоронних органів, за останні 5 років поліція скерувала до суду близько 400 кримінальних справ проти злочинних угрупувань, і лише кілька з них були розглянуті.
Але як показує досвід інших країн – побороти кримінал можна. Яскравим прикладом є Грузія, де після ухвалення закону про «ворів в законі» злочинність впала з два рази. З 2006 по 2010 роки було засуджено 180 учасників злочинних угрупувань, а також конфісковано майно на суму в 1 мільярд доларів.
Новації українського закону
Новий закон вперше передбачає поняття «вор у законі» і дозволяє притягнути власника цього статусу до кримінальної відповідальності. Згідно із терміном, «вором у законі» вважається той, хто «завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб».
Також до Кримінального кодексу вноситься новий термін «злочинний вплив». Під ним слід розуміти «дії особи, яка спонукає, координує або організовує та розподіляє кошти для забезпечення злочинної діяльності». За такий вплив передбачено покарання від 7 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. За злочинний вплив в статусі «злодія у законі» передбачено позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Аби позбавити кримінальних авторитетів впливу на інших засуджених за гратами для них будуть передбачені окремі камери.
«Ми підвищуємо відповідальність за злочинний вплив у СІЗО чи колоніях. Відтепер буде роздільний й посилений рівень утримання засуджених, затриманих за організовану злочинність. Що це означає? Тобто для кримінальних авторитетів передбачаються поміщення в одиночні камери, щоб вони не змогли впливати на інших засуджених і не могли погрожувати розправою з їхніми родичами в обмін на виконання злочинних завдань. Якщо злочинний вплив таки здійснено – позбавлення волі від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без нього», – пояснює депутат «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Ще з’являється офіційне поняття «сходки» – це злочинне зібрання для планування злочинів і розподілу доходів та «сфер злочинного впливу». За організацію чи участь у «сходці» каратимуть ув'язненням від 7 до 12 років з конфіскацією. Водночас тих, хто добровільно повідомить про зібрання правоохоронцям, звільнятимуть від відповідальності.
Закон посилює покарання за організовану злочинність. За створення злочинної спільноти та керівництво нею каратимуть позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. За участь – від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Аналогічні дії, вчинені службовою особою, – від 8 до 13 років з конфіскацією майна.
Не уникнути відповідальності і тим, хто звертається до «вора в законі» з проханням вчинити злочин. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією майна або без неї.
Закон набуде чинності після підпису Президента Володимира Зеленського. Автори запевняють, що документ усуне прогалини Кримінального Кодексу в питанні протидії організованій злочинності. Відтепер тим, хто координує злочини, не вдасться уникнути відповідальності. Крім того, кримінальне покарання загрожуватиме усім, хто співпрацює з «ворами в законі» або звертається по їхні послуги.
Юристи кажуть, що ухвалений закон – це важливий крок на шляху боротьби із організованою злочинністю. Однак викорінити «злодіїв в законі» як явище допоможе тільки ґрунтовна реформа кримінально-виконавчої системи.