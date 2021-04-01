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Реструктуризація валютних кредитів: Рада ухвалила за основу три законопроекти

Актуально 06-апр, 2021, 15:209 prov 50
На засіданні Верховної Ради 19 березня народні депутати проголосували в першому читанні за три законопроекти (№4475, 4398 та 4399) щодо реструктуризації валютних кредитів, коли долар був по 8 грн.

За перший з них (№4475) проголосували 265 народних депутатів. Він передбачає внесення доповнень до закону Про споживче кредитування (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті). Зокрема, пропонується перевести такі валютні борги в гривневий еквівалент і списати неустойку за угодами.
– Запровадження змін, передбачених законопроектом, дозволить захистити права та законні інтереси позичальників, що отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців; сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які не змогли своєчасно здійснити платежі за такими споживчими кредитами, – йдеться у пояснювальній записці.
Другий документ ( №4398) передбачає проведення процедури банкрутства без залучення арбітражного керуючого, а також встановлення судом мінімальної суми погашення заборгованості за кредитом. Для цього необхідно внести зміни в закон Про систему гарантування вкладів фізичних осіб та Кодекс щодо процедури банкрутства. Його у першому читанні підтримали 260 нардепів.
І третім законопроектом ( №4399) пропонується звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб з прощеного боргу. Він передбачає внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб). За нього віддали 256 голосів.

Реструктуризація валютних кредитів

На ухвалення першого законопроекту №4475 дуже чекають позичальники, адже 21 квітня 2021 року спливає термін мораторію на стягнення майна, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті. Реструкруктуризація цих кредитів дозволить продовжити його дію.
У квітні 2016 року Верховна Рада не підтримала законопроект про реструктуризацію валютних кредитів, отриманих на купівлю житла.
З грудня 2014-го чинний закон, який забороняє вилучення нерухомого житлового майна, як застави за кредитом.
fakty.com.ua
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