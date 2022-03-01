Повітряні сили ЗСУ розповіли про втрати російських військових за минулу добу

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, яких втрат за минулу добу зазнали російські військові, які продовжують збройну агресію проти України.«Підчас зухвалого авіанальоту окупантів на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки. Роботу українських винищувачів довершили зенітні ракетні дивізіони С-300, уразивши три літаки окупантів. Тож Повітряні сили збили п’ять винищувачів. За попередніми даними, це Су-30 та Су-35. Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога. Українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами і завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині», – йдеться в повідомленні.Українські військові зауважують, що успішно відпрацювала і бомбардувальна авіація.«Су-24м Повітряних сил нанесли щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із пально-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська. Ну і традиційно, вчергове відзначаємо ювелірну роботу екіпажів Bayraktar TB2. Цього разу – три цілі – танк противника і два зенітних ракетних комплекси «Бук» окупантів», – додало Командування Повітряних сил.