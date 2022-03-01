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Україна отримає 70 літаків від міжнародних партнерів: вони можуть базуватися на аеродромах Польщі

Україна і світ 01-мар, 2022, 07:379 prov 34
Українську армію поповнять винищувачі Міг-29 та штурмовики Су-25.
Українська армія отримає від партнерів з країн Євросоюзу 70 літаків, які у разі потреби зможуть базуватися на польських аеродромах. З них українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ. 
У повідомленні йдеться, що українські військові льотчики отримають у своє розпорядження багатоцільові винищувачі Міг-29 та броньовані дозвукові штурмовики Су-25.
У командування Повітряних Сил ЗСУ уточнили, що доставку бойових літаків буде здійснено з таких країн:
  • Болгарія (Міг-29) – 16 літаків;
  • Болгарія (Су-25) – 14 літаків;
  • Польща (Міг-29) – 28 літаків;
  • Словаччина (Міг-29) – 12 літаків.
Відомо, що Міг-29 був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 1980-х років. Цей бойовий літак перебуває на озброєнні багатьох країн світу, серед яких і Україна.
Одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.
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