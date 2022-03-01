Рівне:

Створення та просування сайтів

Втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 – Генштаб

Війна з московитською нечистю / Україна і світ 01-мар, 2022, 11:209 prov 4
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що сумарні орієнтовні втрати військ Росії з 24 лютого (від початку масштабного вторгнення) до 1 березня (станом на 6:00) в особовому складі склали 5710 осіб, полонених – 200.
«Знищено та пошкоджено:
  • літаків – 29 одиниць,
  • гелікоптерів – 29 одиниць,
  • танків ? 198,
  • ББМ ? 846,
  • артилерійських систем – 77,
  • засобів ППО - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки – 305».
У Генштабі додали, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
?Радіо Свобода.???
Схожі новини
США включили до санкційного списку шість «депутатів Держдуми» з окупованого Криму
Україна і світ

США включили до санкційного списку шість «депутатів Держдуми» з окупованого Криму

Американців в Афганістані побільшало
Україна і світ

Американців в Афганістані побільшало

Ющенко хоче збільшити українську армію
Україна і світ

Ющенко хоче збільшити українську армію

Нова символіка Збройних Сил України
Україна і світ

Нова символіка Збройних Сил України

Війська НАТО в Афганістані розбомбили весілля
Україна і світ

Війська НАТО в Афганістані розбомбили весілля

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору