Втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що сумарні орієнтовні втрати військ Росії з 24 лютого (від початку масштабного вторгнення) до 1 березня (станом на 6:00) в особовому складі склали 5710 осіб, полонених – 200.
«Знищено та пошкоджено:
- літаків – 29 одиниць,
- гелікоптерів – 29 одиниць,
- танків ? 198,
- ББМ ? 846,
- артилерійських систем – 77,
- засобів ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
- катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки – 305».
У Генштабі додали, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
?Радіо Свобода.
???