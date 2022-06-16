Третьому Президенту України - 70

"Тому нації, які знають собі ціну, завжди виборюють свою історію.

Історію крадуть нації, які її не мають,історію фальсифікують нації-окупанти.

Історію забувають, не знають, не шанують нації-раби". Віктор Ющенко



Віктор Ющенко - третій Президент, увійшов в історію України як перший президент демократ та українофіл, який за свою проукраїнську позицію поплатився власним здоров'ям. Він не втомлювався повторювати, що громадяни України мають знати свою історію та шанувати демократичні цінності.

Він першим із президентів України цілеспрямовано і послідовно взявся за політику національної пам’яті – пам’ять про Голодомор й інші переможні або трагічні сторінки історії України вперше були вшановані на державному рівні саме в часи його каденції.

Як відомо, що у жовтнi 2007 року Президент Вiктор Ющенко видав указ про присвоєння Шухевичу звання Героя України. Степан Бандера був удостоєний звання Героя України указом вiд 22 сiчня 2010 року.В Україні йшли баталії та штучно спекулювали на даній темі. 2 квiтня 2010 року Донецький окружний адмiнсуд за клопотанням "великого патріота" президента- втікача позбавив Шухевича звання Героя України, "оскiльки вiн не був громадянином незалежної України". 12 січня 2011 року президентський указ про присвоєння Степану Бандері звання Герой України визнаний недійсним через рішення суду.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що лояльно ставиться до даних процесів, зокрема і до декомунізації, однак Шухевич і Бандера не герої і досі, хоча сьогодні даний процес зрозумілий вже кожному пересічному і непересічному і спекулювати на цій темі – гріх.

Українці мають знати своїх героїв, які заради ідеї незалежності України пожертвували своїм спокоєм, своєю родиною і життям, дали поштовх усім подіям національно-визвольного руху.

Президент Ющенко був гарантом чесних виборів, внаслідок яких уряди очолювали представники різних політичних партій. Він протистояв спробам узурпації влади з боку політичних сил, які представляли лише частину українського суспільства. Зокрема, в 2010 році Президент Ющенко прийняв волю Українського народу і забезпечив мирний перехід влади без хитросплетених чи злочинних викрутасів та комбінацій.

Нині багато говориться про зовнішніх та внутрішніх ворогів, та майже ніхто не говорить про те, яку кланово-злочинну "спадщину" лишив після себе попередник Ющенка, що, власне, і потягло за собою багато кривавих процесів.



28 листопада 2006 року Верховною Радою України було прийнято внесений Президентом законопроект «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні». В січні 2009 року Президент Ющенко видав

Лише при Ющенку історичні білі плями набирають відповідного забарвлення, а учні отримують кращі підручники з історії, де історія дійсно реальна, а не заангажована.

Адже українці довго вивчали ретельно історію інків та ацтеків, національних героїв киргизів та революцій різних народів та племен, разом з тим - історія власної держави була на другорядному місці, перекручена та сфальсифікована. Так в срср особливо контролювалося вивчення історії. Предметом вітчизняної історії була історія росії з деякими відомостями про минуле інших національних республік. Нині освітня галузь є найбільш реформованою, а курс історії України набирає все більшого авторитету з часів епохи Ющенка.

«Усвідомлення національної історії - це робота не тільки і не стільки для істориків. Це робота для кожного громадянина і цілої нації, яка має утвердити свою культурно-історичну самодостатність» - зауважує Віктор Андрійович. Саме при Ющенку було кардинально зломано ганебну підколодно-зміїну систему фальсифікації виборчої системи.28 листопада 2006 року Верховною Радою України було прийнято внесений Президентом законопроект «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні». В січні 2009 року Президент Ющенко видав Указ щодо розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні. В січні 2010 року він підписав Указ «Про вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті».Лише при Ющенку історичні білі плями набирають відповідного забарвлення, а учні отримують кращі підручники з історії, де історія дійсно реальна, а не заангажована.Адже українці довго вивчали ретельно історію інків та ацтеків, національних героїв киргизів та революцій різних народів та племен, разом з тим - історія власної держави була на другорядному місці, перекручена та сфальсифікована. Так в срср особливо контролювалося вивчення історії. Предметом вітчизняної історії була історія росії з деякими відомостями про минуле інших національних республік. Нині освітня галузь є найбільш реформованою, а курс історії України набирає все більшого авторитету з часів епохи Ющенка.«Усвідомлення національної історії - це робота не тільки і не стільки для істориків. Це робота для кожного громадянина і цілої нації, яка має утвердити свою культурно-історичну самодостатність» - зауважує Віктор Андрійович.

Багато було критики у сторону Третього Президента, та попри великий тиск, штучно створені труднощі та протистояння Віктор Андрійович має ті цінні якості, на які ніколи не наважаться інші.





Віктор Ющенко побував на Рівненщині | Сарненські новини (sarny.in.ua) І це достеменно можна усвідомити побувавши в шкурі українського президента...