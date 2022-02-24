Оперативна інформація станом на 06.00 07 травня 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася вісімсот четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля, Ворожба Сумської області; Золочів, Петроавплівка, Борова Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Андріївка, Дружба, Прогрес, Стара Миколаївка, Калинове, Новоолександрівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Вовче, Євгенівка, Новопокровське, Антонівка, Водяне, Урожайне Донецької області та Червоний Маяк і Іванівка на Херсонщині.Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщинві та Тернів і Ямполівки Донецької області.На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!