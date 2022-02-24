19 лютого - День Державного Герба України

19 лютого відзначається День малого державного герба України. Саме цього дня у 1992 році Верховна рада затвердила Малий герб - тризуб.

Історія символу



Зображення Тризуба за часів Київської Русі. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на українській території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак та оберіг. У вигляді державної символіки він використовувався князями часів Київської Русі, оскільки він був знаком князівського роду Рюриковичів.

Саме князь Володимир Великий почав його карбувати на гривнах, як Знак Володимира. У той час в Європі були модними різні родові знаки та герби.

На початку 20-х років минулого століття тризуб став Державним Гербом УНР. Також його використовували, як символ, різні політичні організації. Зокрема, тризуб із мечем на місці середнього зуба був на емблемі Організації українських націоналістів.

Радянська тоталітарна система затаврувала його як “націоналістичний знак”. Використання тризубу в СРСР було заборонено, “винуватців” жорстко карали. Автори малого Герба У розробці герба безпосередньо брали участь уродженці Сумщини, художники Георгій Нарбут та Василь Кричевський. Затверджений герб УНР. uinp.gov.ua

Після нього над гербом працював майстер графіки Георгій Нарбут. Він розробив проєкт Державного Герба і Печатки Української держави. 18 липня 1918 року гетьман Скоропадський затвердив спроєктовану Нарбутом малу Державну печатку — зображення козака з пищаллю на плечі на восьмикутному тлі, у верхній частині якого було розміщено "Володимирський тризуб".

Окрім цього Нарбут створив дизайн банкноти у 100 карбованців, випущених УНР 6 січня 1918 року.

Проєкт герба, який був затверджений Верховною Радою та використовується нині, був розроблений групою українських геральдистів — Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом та Іваном Турецьким. Яким міг бути Герб Окрім тризуба гербом могли стати: золота буква У, козак із мушкетом та, навіть, золоті зірки на синьому фоні. Голова Центральної Ради УНР Михайло Грушевський пропонував зобразити золотий плуг на синьому тлі як “символ творчої мирної праці”, а навколо нього – історичні герби українських земель.

Варіанти дизайну Герба. plastovabanka.org.uaПроте в підсумку було вирішено взяти символ Володимира Великого, аби продемонструвати, наскільки давньою є історія української державності. Дата 19 лютого 1992 року Верховна рада України затвердила тризуб як Малий герб України, визначивши його головним елементом Великого Державного Герба. Золотий Тризуб на синьому щиті офіційно став національним символом українців часів визвольних змагань XX століття.

Обравши тризуб державним гербом, Україна продемонструвала наслідування традицій Української Народної Республіки. Він символізує спадкоємність традицій на території країни. 28 червня 1996 року цей символ було закріплено в Конституції. Великий герб Нині в Україні використовується лише Малий герб. Питання створення проєкту великого герба підіймалося у 1991, 1996, 2001 та 2007 роках, проте його не затверджено й досі.

25 серпня 2020 року Верховна рада підтримала проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. У результаті проведеного конкурсу Міністерство культури обрало два ескізи Великого герба. За планом, на основі одного з них має бути створений Великий Державний герб України. У розробці герба безпосередньо брали участь уродженці Сумщини, художники Георгій Нарбут та Василь Кричевський.У 1917 році герб розробляв Василь Кричевський на доручення Центральної Ради. 22 березня 1918 року зображення тризубу князя Володимира Великого, обрамленого оливковим вінком, було схвалено Малою Радою.Після нього над гербом працював майстер графіки Георгій Нарбут. Він розробив проєкт Державного Герба і Печатки Української держави. 18 липня 1918 року гетьман Скоропадський затвердив спроєктовану Нарбутом малу Державну печатку — зображення козака з пищаллю на плечі на восьмикутному тлі, у верхній частині якого було розміщено "Володимирський тризуб".Окрім цього Нарбут створив дизайн банкноти у 100 карбованців, випущених УНР 6 січня 1918 року. Проєкт герба, який був затверджений Верховною Радою та використовується нині, був розроблений групою українських геральдистів — Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом та Іваном Турецьким.Окрім тризуба гербом могли стати: золота буква У, козак із мушкетомта, навіть, золоті зірки на синьому фоні. Голова Центральної Ради УНР Михайло Грушевський пропонував зобразити золотий плуг на синьому тлі як “символ творчої мирної праці”, а навколо нього – історичні герби українських земель. Варіанти дизайну Герба. plastovabanka.org.uaПроте в підсумку було вирішено взяти символ Володимира Великого, аби продемонструвати, наскільки давньою є історія української державності.19 лютого 1992 року Верховна рада України затвердила тризуб як Малий герб України, визначивши його головним елементом Великого Державного Герба. Золотий Тризуб на синьому щиті офіційно став національним символом українців часів визвольних змагань XX століття.Обравши тризуб державним гербом, Україна продемонструвала наслідування традицій Української Народної Республіки. Він символізує спадкоємність традицій на території країни. 28 червня 1996 року цей символ було закріплено в Конституції.Нині в Україні використовується лише Малий герб. Питання створення проєкту великого герба підіймалося у 1991, 1996, 2001 та 2007 роках, проте його не затверджено й досі. 25 серпня 2020 року Верховна рада підтримала проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. У результаті проведеного конкурсу Міністерство культури обрало два ескізи Великого герба. За планом, на основі одного з них має бути створений Великий Державний герб України.