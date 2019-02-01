У Рівному говорили про податкові новації

Рівненська область 13-лют, 2019, 08:259 prov 0

Особливості оподаткування податком на прибуток, використання електронних сервісів ДФС України, сплата податків з громадян та новації цьогорічної кампанії декларування доходів – ці питання днями розглядались під час зустрічі фахівців Головного управління ДФС у Рівненській області, громадської організації «Рівненська федерація малого та середнього бінесу «Єдність» з представниками бізнес-спільноти міста.

Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податку на прибуток, взаємодії з питань трансфертного ціноутворення та моніторингу звітності управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС в області Надія Гуц проінформувала учасників зустрічі про основні зміни в податковому законодавстві, зокрема, про зміни в податковій звітності неприбуткових організацій, зміни у розподілі надходжень платежів за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, рентної плати за користування надрами та спеціальне використання лісових ресурсів між державним та місцевими бюджетами та інші. Окремо посадовець зупинилась на особливостях формування фінзвітності як складової декларації з податку на прибуток.

Також присутні дізнались про аспекти декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році. Зокрема, які доходи необхідно задекларувати та в який термін, про можливість отримання податкової знижки за навчання або за придбання житла в іпотеку та про новацію цього року: врахування для отримання податкової знижки коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної та позашкільної освіти.

Учасники зазначили, що інформація, доведена до присутніх, дуже корисна, та запропонували проводити такі заходи і надалі.

ГУ ДФС у Рівненській області.

