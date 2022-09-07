Рівне:

Створення та просування сайтів

Рівнянина засуджено за поширення комуністичної символіки у соціальній мережі

Рівненська область / Новини регіону 10-сен, 2022, 07:579 prov 0
Рівненський міський суд визнав винним 55-річного мешканця обласного центру за поширення та публічне використання забороненої в Україні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).
Прокурором у суді було доведено, що чоловік упродовж декількох років поширював та публічно використовував шляхом розміщення на власній загальнодоступній сторінці соціальної мережі «Вконтакте» дописи із символікою та пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, який від травня 2015 року в Україні заборонений відповідним Законом.
07.09.2022 вироком Рівненського міського суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним за участі захисника та призначено винуватцю покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 роки, звільнивши обвинуваченого від відбування покарання з випробувальним терміном - 1 рік.
Мобільний телефон, який використовувався для входу до соціальної мережі, конфісковано в дохід держави.
Вирок ще не набрав законної сили, а тому сторони вправі оскаржити його в апеляційному порядку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратури
Схожі новини
У Рівному перед судом постане прихильник комуністичної символіки
Рівненська область / Новини регіону

У Рівному перед судом постане прихильник комуністичної символіки

Неналежний ремонт мосту в Ремчицях: відносно посадовця постановлено вирок
Головна / Рівненська область

Неналежний ремонт мосту в Ремчицях: відносно посадовця постановлено вирок

Засуджено майора поліції, який одержав 500 дол США неправомірної вигоди
Головна / Рівненська область

Засуджено майора поліції, який одержав 500 дол США неправомірної вигоди

10 років за ґратами проведе житель Вараша за вбивство знайомої
Рівненська область / Новини регіону / Кримінал

10 років за ґратами проведе житель Вараша за вбивство знайомої

Суд призначив колишньому правоохоронцю покарання, обумовлене в угоді про визнання винуватості
Головна / Рівненська область

Суд призначив колишньому правоохоронцю покарання, обумовлене в угоді про визнання винуватості

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору