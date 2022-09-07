Рівнянина засуджено за поширення комуністичної символіки у соціальній мережі

Рівненський міський суд визнав винним 55-річного мешканця обласного центру за поширення та публічне використання забороненої в Україні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).Прокурором у суді було доведено, що чоловік упродовж декількох років поширював та публічно використовував шляхом розміщення на власній загальнодоступній сторінці соціальної мережі «Вконтакте» дописи із символікою та пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, який від травня 2015 року в Україні заборонений відповідним Законом.07.09.2022 вироком Рівненського міського суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним за участі захисника та призначено винуватцю покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 роки, звільнивши обвинуваченого від відбування покарання з випробувальним терміном - 1 рік.Мобільний телефон, який використовувався для входу до соціальної мережі, конфісковано в дохід держави.Вирок ще не набрав законної сили, а тому сторони вправі оскаржити його в апеляційному порядку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.