Неналежний ремонт мосту в Ремчицях: відносно посадовця постановлено вирок

Рівненська область 10-сен, 2020, 09:099 prov 351

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням інженера Служби автомобільних доріг у Рівненській області у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

В суді прокурором доведено, що чоловік, котрий відповідав за здійснення технічного нагляду від замовника робіт, без належної перевірки погодив завищені обсяги будівельних робіт з ремонту мосту через річку Горинь поблизу села Ремчиці, Сарненського району. Ремонтні роботи виконані у серпні-вересні та грудні 2018 року за бюджетні кошти.

Внаслідок вказаної службової недбалості з боку інженера безпідставно прийнято та оплачено замовником робіт - Службою автомобільних доріг у Рівненській області, роботи, які фактично виконані не були. Загальна сума завданих злочином збитків - понад 1,9 млн грн.

У ході досудового розслідування підозрюваний свою вину визнав повністю та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку скеровано для розгляду до суду з обвинувальним актом.

Вироком Рівненського суду від 08.09.2020 чоловіка визнано винним у вчиненні вказаного злочину та засуджено до 4 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням технічного нагляду строком на 2 роки.

На підставі положень ч. 1 ст. 75 КК України суд звільнив чоловіка від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, терміном на 2 роки.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба прокуратури Рівненської області.