Посадовця судитимуть за неналежне виконання службових обов’язків

Рівненська область 03-июл, 2020, 12:189 prov 180

Прокуратурою Рівненської області скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. 40-річного жителя Рівненщини обвинувачують у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За версією слідства, посадовець, у 2017 році, працюючи в одному з Департаментів Рівненської обласної державної адміністрації, до повноважень якого входило проведення технічного нагляду та контролю за здійсненням будівництва будівель і споруд, безпідставно погодив та підписав акти виконаних робіт з ремонту руліжної доріжки ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне». Зокрема, як встановлено висновками судової експертизи, якість фактично виконаних робіт не відповідала вимогам будівельних норм, а їх вартість завищено на суму понад 1,6 млн. грн. та у подальшому оплачено замовником за бюджетні кошти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників Управління СБ України в області.

За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Рівненської області.