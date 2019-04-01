Судитимуть головного лісничого

Рівненська область 05-кві, 2019, 10:339 prov 60

Прокуратурою Рівненської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного лісничого одного з державних підприємств Рівненщини, який обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області.

На підставі зібраних слідчим і прокурором доказів встановлено, що в 2016 році, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків головним лісничим, на підставі спеціальних дозволів – лісорубних квитків, підписаних та виданих останнім із порушенням лісового та природоохоронного законодавства, проведено незаконну порубку 73 сироростучих дерев різних порід.

Внаслідок такої недбалості державним інтересам заподіяно шкоду на суму понад 290 тис гривень.

Слідчими та прокурором дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, тобто – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Тепер долю обвинуваченого вирішить суд.

Довідково: вказане кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.