Рівне:

Судитимуть за опір правоохоронцям

Рівненська область 10-січ, 2020, 10:469 prov 111
За наслідками досудового розслідування прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно семи жителів Рокитнівського району, які обвинувачуються у вчиненні за попередньою змовою групою осіб опору працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків, заподіянні їм тілесних ушкоджень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України.
За процесуального керівництва прокуратури області слідчими СУ ГУНП в Рівненській області встановлено, що 21.05.2019 вказані особи за попередньою змовою з іншими невідомими, перебуваючи у селах Познань та Глинне Рокитнівського району чинили опір працівниками поліції та співробітникам Державної прикордонної служби, які на підставі ухвал суду проводили слідчі дії у господарствах місцевих жителів.
Внаслідок таких протиправних дій, трьом правоохоронцям заподіяно тілесні ушкодження.
Довідково: найсуворіший вид покарання за вчинення зазначених злочинів, передбачений санкцією ч. 2 ст. 345 КК України у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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