У Рівному перед судом постане прихильник комуністичної символіки

Рівненською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно рівнянина, якому інкримінують поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).За даними досудового розслідування 55-річний житель обласного центру упродовж 5 останніх років у соціальній мережі «Вконтакте» систематично поширював дописи із символікою та пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, який від травня 2015 року в Україні заборонений відповідним Законом.Натомість слідством встановлено 18 епізодів такої діяльності рівнянина.Досудове розслідування проводилося слідчими СВ РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСБ України в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.