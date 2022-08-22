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У Рівному перед судом постане прихильник комуністичної символіки

Рівненська область / Новини регіону 22-авг, 2022, 12:469 prov 0
Новини Рівне.
Рівненською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно рівнянина, якому інкримінують поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).
За даними досудового розслідування 55-річний житель обласного центру упродовж 5 останніх років у соціальній мережі «Вконтакте» систематично поширював дописи із символікою та пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, який від травня 2015 року в Україні заборонений відповідним Законом.
Натомість слідством встановлено 18 епізодів такої діяльності рівнянина.
Досудове розслідування проводилося слідчими СВ РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСБ України в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.
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