Посадовець попався на хабарі

За даними досудового розслідування, чоловік висловив пропозицію одному з підприємців, аби той надав посадовцю 6 тис. грн неправомірної вигоди. Взамін обіцяв повпливати на службових осіб регіональної державної лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, аби підприємець отримав дозвільні документи.
Посадовця викрили 24 січня, після передачі хабаря. У його службовому кабінеті вилучено мічені купюри.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 тисяч до 5,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.