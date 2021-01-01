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Посадовець попався на хабарі

Рівненська область / Новини регіону 25-мар, 2022, 19:009 prov 12
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовця одного з управлінь ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області. Йому інкримінують зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
За даними досудового розслідування, чоловік висловив пропозицію одному з підприємців, аби той надав посадовцю 6 тис. грн неправомірної вигоди. Взамін обіцяв повпливати на службових осіб регіональної державної лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, аби підприємець отримав дозвільні документи.
Посадовця викрили 24 січня, після передачі хабаря. У його службовому кабінеті вилучено мічені купюри.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 тисяч до 5,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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