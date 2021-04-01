Хабар за безперешкодну торгівлю раками – судитимуть посадовця

Рівненська область / Кримінал 06-апр, 2021, 14:299 prov 50

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника Управління одного із Державних агентств у Рівненській області за ч. 3 ст. 368 КК України та його пособника за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди з використанням службового становища та пособництво в одержанні такою службовою особою неправомірної вигоди).

Слідством встановлено, що начальник Управління одного з Держагентств у Рівненській області, через посередника, систематично одержував неправомірну вигоду за безперешкодну торгівлю об’єктами тваринного світу - раками.

Чоловіків викрили наприкінці січня, після отримання чергового траншу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Оперативний супровід – УСР в Рівненській області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.