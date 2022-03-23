Придбали бурштину на майже 3 млн грн – судитимуть організоване злочинне угруповання з Сарненщини

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи у складі трьох жителів Сарненського району, яким інкримінують незаконне придбання, зберігання та обробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що організував угруповання 34-річний чоловік, який координував дії членів організованої групи, забезпечував організацію огляду та придбання бурштину-сирцю у невстановлених осіб, його зберігання, спосіб обробки на спеціальному обладнанні, транспортування, збут та вживав заходи для приховування її неправомірної діяльності, розподіляв між членами організованої групи заробіток.
Двоє інших учасників - 37 та 34 років, як виконавці, відповідали за незаконне придбання, зберігання та обробку бурштину-сирцю за допомогою спеціального обладнання, зокрема його порізку, шліфування та полірування.
Чоловіків викрили у листопаді 2021 року, під час чергової незаконної купівлі каміння бурштину. Тоді в учасників угруповання вилучили понад 700 кг «сонячного каміння» загальною вартістю майже 3 млн грн та інше обладнання. На вилучене майно судом накладено арешт.
Обвинувальний акт скеровано до Дубровицького районного суду.
Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.