За незаконне видобування бурштину четверо жителів Рівненщини понесли кримінальне покарання

Працівниками прокуратури Рівненської області забезпечено підтримання публічного обвинувачення у Дубровицькому районному суді під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні стосовно 4 місцевих жителів, які у складі організованої злочинної групи видобували бурштин-сирець.
Під час судового розгляду прокуратурою доведено, що організатором та виконавцями злочинів розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом ролей, пов’язаних із незаконним видобутком коштовного каміння. Після видобутку та реалізації бурштину організатор групи особисто розподіляв між спільниками отримані прибутки, частину з яких використовував на організацію подальшої злочинної діяльності.
Правоохоронці затримали чоловіків у березні 2019 року в одному з лісових масиві Дубровицького району під час здійснення ними злочинної діяльності, а саме – виконання робіт, які полягали у гідророзмиві ґрунту за допомогою мотопомпи кустарного виробництва, з метою полегшення його подальшого видобутку за допомогою спеціально пристосованих для цього знарядь. У ході проведеного огляду обладнання зловмисників правоохоронцями вилучено.
Вказаним особам інкримінувалося вчинення злочину, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України (тобто незаконне видобування у складі організованої групи корисних копалин загальнодержавного значення).
У судовому засіданні обвинувачені свою провину визнали у повному обсязі.
Вироком Дубровицького районного суду обвинувачених визнано винними у скоєному злочині та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному. Таким чином, в дохід держави стягнуто 27 200 гривень.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.