Рівне:

Понад 800 кг бурштину та 8 обвинувальних вироків – результат трьох місяців 2021

Рівненська область / Кримінал 06-апр, 2021, 14:299 prov 48
Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та за процесуального керівництва органів прокуратури Рівненщини за 3 місяці 2021 року в області вилучено 805 кг каміння бурштину та вже готових виробів з нього, 28 мотопомп та 7 транспортних засобів.
Завершено досудове розслідування та до судів за цей час скеровано 12 обвинувальних актів (3 місяці 2020 року - 8) у кримінальних провадженнях за фактами незаконного видобування, зберігання та перевезення бурштину (ст. 240-1 КК України), з них 2 – щодо організованих груп.
Судами за 3 місяці 2021 року ухвалено 8 обвинувальних вироків стосовно 13 осіб, з них 2 щодо 6 осіб, які вчиняли злочини у складі організованої групи. Засудженим особам призначені покарання в межах санкції статті.
Відповідно до вироків судів  в дохід держави конфісковано 20 кг бурштину, 12 мотопомп та 31 пожежний рукав. Сплачено 170 тисяч гривень штрафів.
Боротьба з незаконним видобуванням, переробкою та збутом «сонячного каміння» залишається одним з основних пріоритетів у роботі обласної прокуратури та перебуває на особистому контролі її керівника.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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