Рівне:

Припинено діяльність групи осіб по незаконному видобутку бурштину на території Сарненського району

Рівненська область 06-мар, 2020, 13:349 prov 0
За процесуального керівництва прокуратури Рівненщини та оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області, працівників поліції 04.03.2020 проведено масштабну операцію по припиненню систематичного незаконного видобутку бурштину на території одного із державних підприємств області.

Встановлено, що група осіб, у складі 9 місцевих мешканців налагодили видобуток «сонячного» каміння шляхом гідророзмиву грунту, що являється небезпечною технологією для навколишнього середовища.
В ході проведених слідчих дій вилучено 3 транспортних засоби, 9 мотопомп та значну кількість пожежних рукавів, призначених для видобутку бурштину в промислових масштабах.
На даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 240-1 КК України за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, перевезення бурштину та вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення причетним особам про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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