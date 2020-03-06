Припинено діяльність групи осіб по незаконному видобутку бурштину на території Сарненського району

За процесуального керівництва прокуратури Рівненщини та оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області, працівників поліції 04.03.2020 проведено масштабну операцію по припиненню систематичного незаконного видобутку бурштину на території одного із державних підприємств області.Встановлено, що група осіб, у складі 9 місцевих мешканців налагодили видобуток «сонячного» каміння шляхом гідророзмиву грунту, що являється небезпечною технологією для навколишнього середовища.В ході проведених слідчих дій вилучено 3 транспортних засоби, 9 мотопомп та значну кількість пожежних рукавів, призначених для видобутку бурштину в промислових масштабах.На даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 240-1 КК України за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, перевезення бурштину та вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення причетним особам про підозру у вчиненні вказаного злочину.Прес-служба прокуратури Рівненської області.