«Відмили» понад 400 тис. грн на ремонті доріг – судитимуть двох братів

Слідством встановлено, що двоє чоловіків, один з яких обіймав посаду директора будівельного товариства, а інший був його учасником, вступили у злочинну змову і у 2018-2019 роках вчинили службове підроблення документів.
Зокрема, вони використали завідомо підроблені акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість цих робіт, при виконанні ремонту шляхопроводів автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів. Таким чином брати заволоділи майном Служби автомобільних доріг у Рівненській області на понад 400 тис. грн, а пізніше легалізували цей незаконний прибуток.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в Рівненській області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.