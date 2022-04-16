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«Відмили» понад 400 тис. грн на ремонті доріг – судитимуть двох братів

Рівненська область / Новини регіону 16-апр, 2022, 07:229 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох братів, яким інкримінують службове підроблення офіційних документів, їх використання, а також привласнення майна, вчинене у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, з його подальшою легалізацією (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що двоє чоловіків, один з яких обіймав посаду  директора будівельного товариства, а інший був його учасником,  вступили у злочинну змову і у 2018-2019 роках вчинили службове підроблення документів.
Зокрема, вони використали завідомо підроблені акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість цих робіт, при виконанні ремонту шляхопроводів автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів. Таким чином брати заволоділи майном Служби автомобільних доріг у Рівненській області на понад 400 тис. грн, а пізніше легалізували цей незаконний прибуток.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в Рівненській області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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