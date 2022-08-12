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10 років за ґратами проведе житель Вараша за вбивство знайомої

Рівненська область / Новини регіону / Кримінал 12-авг, 2022, 08:319 prov 1
За підтримання публічного обвинувачення Вараськорю окружною прокуратурою Кузнецовський міський суд визнав винним 41-річного жителя Вараша в умисному вбивстві своє знайомої (ч. 1 ст. 115 КК України).
В ході судового розгляду прокурором доведено, що в квітні цього року в квартирі жительки Вараша між нею та знайомим виник конфлікт, в ході якого чоловік, будучи в стані алкогольного сп’яніння, наніс  49 – річній жінці три удари ножем в ділянку шиї, а за тим ще один в обличчя. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.
Чоловік у суді свою вину визнав повністю. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Також судом прийнято рішення про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди, завданої потерпілій у справі,  на суму 600 000 гривень. 
Слід зазначити, що обвинувальний вирок суду не набрав законної сили, учасники судового провадження мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбачений законом термін.
За матеріалами Вараської окружної прокуратури.
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